شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يُهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكري الـ69 لأعياد الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفالات بأعياد الشرطة.

جاء فيها «يسعدني ويشرفني وإنه لمن دواعي سروري، أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الشرقية، أسمى آيات التهاني القلبية وأطيب التمنيات والدعوات الصادقة بمناسبة الذكري الـ 69 لإحتفالات مصر بأعياد الشرطة.

وبهذه المناسبة الوطنية نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقكم لما فيه خير البلاد من أجل أن يعم الأمن والسلام مصرنا الغالية، وأن يسدد خطاكم في أداء مهمتكم الوطنية والنهوض بمسئوليتها والوفاء بمتطلباتها، من أجل إرساء دعائم القيم والمبادئ والأهداف وتحقيقاً للعدالة، دمتم لنا يا سيادة الرئيس وللعالم من حولنا مدافعاً عن الحق، محققاً لمصر نقلة حضارية وطفرة فريدة بين دول العالم أجمع، ودامت مصر حرة مستقرة وحفظها الله من كل مكروه.

كما بعث محافظ الشرقية ببرقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بشئون الإستثمار والإصلاح الإداري، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء إبراهيم عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، مهنئهم بالذكري الـ 69 لأعياد الشرطة.

أشاد محافظ الشرقية بدور رجال الشرطة وقياداتها وأفرادها، وما يقدموه من أجل إعلاء كلمة الحق مضحين في سبيل ذلك بأرواحهم ودمائهم الطاهرة في أروع صور العطاء في سبيل الله والوطن، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.