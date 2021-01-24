شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تؤكد استمرار أعمال توصيل المرافق لمنطقة شق الثعبان الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية للمتابعة والوقوف على اخر المستجدات المتعلقة بتطوير وتقنيين منطقة شق الثعبان وتحديدا استكمال خطة توصيل المرافق لجميع المناطق .

ووجهت نائب المحافظ بسرعة الانجاز فى إنهاء تنفيذ الأعمال فى أقرب وقت ممكن وتذليل أى عقبات من شأنها تعطيل إنهاء جميع الاعمال، كما وجهت بضرورة دراسة المقايسة المعدة لذلك بشأن توصيل وانهاء جميع اعمال الصرف الصحى بمنطقة شق الثعبان وإعداد مقايسة للشبكات الفرعية .

وطالبت نائب المحافظ شركة الصرف الصحى بضرورة متابعة واستكمال أعمال اعداد تصميم خط الطرود مراجعة المقايسة واعداد التصميم وخطة تمويل من المكتب الاستشاري، بالإضافة إلى ضرورة اعداد نسخة من الرسومات من المكتب الاستشاري، على ان يتم من خلالها تلافى الملاحظات والسعى لتذليل أى معوقات وحلها بشكل جذرى، موجهة بضرورة موافقة هيئة العمليات على محطة رقم (4) إلى جانب عمل جسات للتربة لمعرفة الجهد المطلوب وتابعت نائب المحافظ مع مسئولى شركة الكهرباء.

كما تم التأكيد على التنسيق مع المكتب الاستشارى للتعاون بتقديم دراسة جديدة من المكتب الاستشارى يراعى فيها تأمين التغذية للمحطات بخطين (اساسى واحتياطي) وذلك لإجمالى احمال المحطات طبقا للكود المصرى لمحطات المياه والصرف الصحى وطبقا لمواصفات شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (حيث تبين ان جميع المحطات مقترح تغذيتها من خط واحد كما تبين عدم ادراج كامل احمال المحطة وتم الاكتفاء بأحمال الطلمبات فقط ).

ووجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، خلال الاجتماع بضرورة تقديم دراسة من المكتب الاستشاري، كاملة لأعمال الانارة شاملة ومتضمنة حسابات هبوط الجهد مع تعديل جداول الكميات طبقا لما تسفر عنه الدراسة، كذلك تم التوجيه بضرورة عمل مقترح والانتهاء منه بشكل سريع ودراسته وابداء الملاحظة على شبكة المياه و الروافع .

وأوضح مسئولى شركة المياه بأن كمية المياه المطلوبة 31000 الف متر مكعب للفرد والعدد التقديرى للمتواجدين بالمشروع حوالى 55000 ألف عامل وهذه الكمية محسوبة على الكود المصرى وعلى هذا يتم ضخ المياه فى الخزانات لمدة 8 سعات ويتم التوزيع على مدار 24 ساعة.