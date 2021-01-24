شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تستأنف اليوم صرف معاشات يناير لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، اليوم الأحد، صرف معاشات يناير لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة من المنافذ بالمحافظات المختلفة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

‎وتستمر وزارة التضامن فى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة لما يقرب من مليون و239 ألف مستفيد بتكلفة تصل إلى 556 مليونًا و943 ألف جنيه، كما يتم الصرف لمستفيدى تكافل والذين يبلغ عددهم حوالى 2 مليون مستفيد بتكلفة تصل إلى مليار و16 مليون جنيه.

‎وشكلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

ووقعت وزارتى التضامن الاجتماعى ،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتقديم خدمات اتصالات متكاملة لمستفيدى برامج الحماية الاجتماعية "برنامج تكافل وكرامة" وتهدف الاتفاقية إلى توفير 3.5 مليون شريحة محمول لمستحقى تكافل وكرامة، بالإضافة إلى تقديم خدماتها للمكالمات الصوتية ونقل البيانات بتكلفة رمزية مما يسهل على المواطن التواصل مع الوزارة بكافة مكاتبها، كما سيكون متاحاً للوزارة تتبع حالة المستفيدين من برامجها حال تغير بيانات الأسرة أو استطلاع رأيهم عن الخدمات المقدمة بالإضافة إلى طرح خدمات أخرى تتكامل مع الخدمات المقدمة إليهم.