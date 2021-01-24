شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد " تكشف خريطة الأمطار وحالة الطقس حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، من غدا الإثنين 25 يناير وحتى السبت 30 يناير 2021.

وقالت هيئة الأرصاد ، خلال أيام الاثنين والثلاثاء، تشهد البلاد، طقس مستقر معتدل شمالا دافئ جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على معظم الأنحاء، كما يلى:

يوم الإثنين 25 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

يوم الثلاثاء 26 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد.

ومع يوم الأربعاء تشهد البلاد حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية

يوم الأربعاء 27 يناير 2021:

أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى

نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد

يوم الخميس 28 يناير 2021:

أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

يوم الجمعة 29 يناير 2021:

أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية

أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

يوم السبت 30 يناير 2021:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.