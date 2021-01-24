شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: شركات المقاولات تبدأ تنفيذ أول قطار سريع يمتد من العين السخنة للعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل، أن شركات المقاولات بدأت فى أعمال تنفيذ أول قطار سريع ستنفذه الحكومة من العين السخنة حتى العلمين بأطوال 460 كم وعدد 15 محطة رابطا العاصمة الإدارية وأكتوبر والإسكندرية وبرج العرب.

ومخطط إنهاء تنفيذ مشروع أول قطار سريع فى مصر خلال عامين من تاريخ تفعيل التعاقد مع الشركة الألمانية المنفذة للمشروع، ليربط خلال مساره مدن العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والشيخ زايد والإسكندرية وبرج العرب والحمام.

وسيتم تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين، حيث تمتد المرحلة الأولى بالمشروع من العاصمة الإدارية حتى مدينة برج العرب مرورا بمدينة 6 أكتوبر بأطوال 260 كم، فيما تمتد المرحلة الثانية من مدينة برج العرب حتى مدينة العلمين الجديدة ومن العاصمة الإدارية حتى مدينة العين السخنة والسويس.

ومشروع القطار السريع سيربط خلال مساره المنطقة الصناعية فى 6 أكتوبر والمنطقة الصناعية الجارى إنشاءها بالعلمين بالموانئ المصرية عبر شبكة السكة الحديد وهو ما سيخفف العبء على الطرق، كما سيربط العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر والإسكندرية، وسيربط مع مشروع مونوريل العاصمة الإدارية ـ الاستاد.