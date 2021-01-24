شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخزانة الأسترالى لعمالقة التكنولوجيا: الدفع مقابل محتوى الأخبار حتمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جوش فريدينبرج، وزير الخزانة الأسترالى لعمالقة الإنترنت إن دفعهم مقابل محتوى الأخبار "أمر حتمي" محذرا إياهم من إن تهديداتهم بإغلاق الخصائص الأساسية لتلك التطبيقات في أستراليا ستسبب لهم "ضررًا كبيرًا".

وقال وزير الخزانة إن حكومة سكوت موريسون تعتزم أن تصبح "رائدة عالمية" في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي وشركات البحث.

وقالت صحيفة "الأوبرزفر" البريطانية إن كل من جوجل وفيس بوك يقاتلان ضد التشريعات المعروضة حاليًا على البرلمان والتي من شأنها أن تجبرهما على الدخول في مفاوضات مع شركات وسائل الإعلام الإخبارية لدفع ثمن المحتوى ، مع وجود حكم يقرر في النهاية مبلغ الدفع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وصعدت الشركتان يوم الجمعة الخلاف من خلال التهديد بإزالة محرك بحث جوجل من أستراليا وإزالة الأخبار من موقع "فيس بوك" لجميع المستخدمين الأستراليين.

وتأتي التهديدات في أعقاب الكشف عن أن جوجل كانت تجري تجارب لإخفاء بعض المواقع الإخبارية الأسترالية من نتائج البحث ، في خطوة قالت وسائل الإعلام إنها استعراض "للقوة غير العادية".

قال فريدينبرج للصحفيين في ملبورن إن الحكومة عملت مع هيئة تنظيم المنافسة الأسترالية لمدة عامين لتطوير الكود "لرؤية الشركات الرقمية العملاقة تدفع مقابل المحتوى الأصلي الذي تم إنشاؤه بواسطة شركات الإعلام لدينا".

واتهم فريدينبرج شركات التكنولوجيا بـ "تغيير القواعد " من خلال معارضة اقتراح الحكومة أولاً بتحكيم العرض النهائي ومعارضة الآن الدفع مقابل النقرات على محتوى الوسائط المعروض في نتائج البحث.

وقال "إذا كانت النقرات الخاصة بمحتوى الوسائط تمثل نسبة صغيرة من إجمالي نقراتهم على البحث" فإن ذلك سينعكس في الدفع الذي يحدده الحكم المستقل.

أشار فريدينبرج إلى أن موقف الحكومة كان مدعومًا من قبل الشركات الإعلامية واستطلاعات الرأي العامة ، بعد أن وجد استطلاع Dynata الذي تم إجراؤه لصالح مركز التكنولوجيا المسؤولة التابع لمعهد أستراليا أن أربعة من كل خمسة مشاركين وجدوا أنه من "المزعج" هذه التدخل من قبل الشركات للتحكم فيما يظهر من الأخبار.

قال فريدينبرج: "يبدو أن العمالقة الرقميين تسببوا في ضرر كبير لأنفسهم الأسبوع الماضي عندما هددوا علنًا الجمهور الأسترالي بالانسحاب من أستراليا بشكل فعال إذا استمر التشريع كما هو عليه حاليًا".