شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 10 تصريحات للرئيس السيسى فى افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى أمس: نعمل فى جميع القطاعات ولا نبيع الوهم للناس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ توليه المسئولية ، فتح الرئيس عبد الفتاح السيسى ملفات العمل فى القطاعات العاجلة والمهمة دون هوادة أو تردد، وكان على رأس أولوياته تطوير العشوائيات والقرى الأكثر احتياجا، وهو ما أكد عليه خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة في بورسعيد، أمس السبت، حيث لفت إلى أنه يتم تطوير مراكز كاملة بالقرى وتوابعها.

ومن ضمن الملفات المهمة التى قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فتحها هو ملف السكة الحديد، هذا الملف الذى عانى من الإهمال عقودا طويلة، ما أدى إلى حصد أرواح المصريين وإسالة دمائهم، حيث بدأت الحكومة فى تنفيذ خطة جادة لتطوير المنظومة بتكليفات رئاسية لحفظ حياة المصريين، وهو ما شدد عليه الرئيس السيسى أمس قائلا: " لن يكون هناك قطار قديم على السكة الحديد"، حيث تهدف الخطة إلى رفع كفاءة المنظومة بالكامل وميكنتها.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقول : إن الدولة لم تترك قطاع إلا وتم العمل فيه لأنه كان عمل مُلح ومهم، مشددا على حق المصريين في الحصول على خدمات ومنتجات مطابقة للمواصفات العالمية، قائلا: "إحنا مبنبيعش الوهم للناس، الوهم دا منعرفوش".