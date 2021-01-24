شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لجرعة لقاح كورونا الصينى المقرر حقنه للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الخليج 365 على أول صور خاصة بعبوات جرعات لقاح كورونا الصينى والذى سيتم تطعيم الفرق الطبية بة فى مستشفيات العزل بالجمهورية .



لقاح كورونا

عبوة لقاح كورونا

وكان الدكتور محمد حسانى مساعد وزيرة الصحة والسكان، أكد أنه مقررا بدء تطعيمات لقاح كورونا فى جميع مستشفيات العزل بالجمهورية سواء التابعة لوزارة الصحة أو التعليم العالى مشيرا إلى أن اللقاح اختياريا، مضيفًا فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن التطعيمات حاليا تتم بلقاح كورونا الصينى وقريبا ستكون بلقاح استرازينكا، مشيرا إلى أن هناك توريدات متعلقة بلقاح كورونا ستصل مصر خلال الاسبوع الجارى، واللقاحات آمنه وتحمى من عدوى كورونا.

وأضاف مساعد وزيرة الصحة والسكان، أنه فتح موقع حجز وتسجيل لقاح كورونا مرهون بتوفير كميات أكبر من اللقاح لحقن الفئات الأولى بالتطعيمات مضيفا أن الوزارة توفر كل سبل الدعم للمواطنين للحماية من عدوى كورونا، قائلًا: "البداية الخاصة بالتطعيمات من مستشفيات العزل بالجمهورية وسنوفر للفئات الاخرى اللقاح فى الفترة المقبلة مع التوسع فى توفير الجرعات ".

ويحصل الدكتور محمد حسن مدير مستشفى عزل أبوخليفة على لقاح كورونا كأول طبيب من الطواقم الطبية فى مصر يحصل على اللقاح.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن 110 أشخاص من الأطقم الطبية بمستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية، سيحصلون على لقاح كورونا الصينى اليوم.

وأضاف مجاهد، لـ"الخليج 365"، أن هذا العدد يمثل المرحلة الأولى للتطعيم، وسجلوا رغبتهم فى الحصول على اللقاح، وتستعد الأطقم الطبية بمستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية، للحصول على لقاح كورونا الصينى اليوم الأحد.