شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: لن نسمح بملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى دون اتفاق ملزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد السودان من لهجته تجاه التعنت الإثيوبي الرامي لتشغيل وملء سد النهضة دون اتفاق قانون ملزم مسبق، ضاربا عرض الحائط بكل القوانين والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد.

وقالت وزارة الرى السودانية ، في بيان عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الأحد، إن السودان بدأ منذ وقت مبكر تحركا دبلوماسيا "لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته من الوعيد الإثيوبي وتهديده لحياة نصف سكان السودان على النيل الأزرق".



بيان وزارة الرى السودانية

وأكدت الوزارة ، أن السودان أراد أن يوضح أسباب التحركات الأخيرة للاتحاد الافريقي، والتأكيد على أنه لا يزال مع حل القضايا الافريقية داخل البيت الافريقي عن طريق "الخبراء الأفارقة"، وثانيهما أن على المجتمع الدولى دور كبير في إقناع أديس أبابا بالتراجع عن موقفها، وأخيرا رسالة خاصة بأثيوبيا بأن السودان الذى وقف معها وساندها في حقها ببناء سد النهضة ، لن يسمح بملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم يؤمن سلامة منشآته وحياة 20 مليون مواطن سوداني على النيل الأزرق.