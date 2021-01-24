شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. بدء تلقى لقاح كورونا بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الإلكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، إجراء الخليج 365 جولة تفقدية داخل مستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية والمقرر بدء تطعيمات الفرق الطبية بلقاح كورونا به.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار: الجنايات تقضى بسجن 3 أمناء شرطة وضابط 3 سنوات بتهمة تزوير شهاداتهم الجامعية

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، بمعاقبة بائع و3 أمناء شرطة وضابط بالسجن 3 سنوات في إعادة محاكمتهم.

وفاة رئيس شركة مصر للطيران للصيانة أثناء العمل بمطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، وفاة المهندس أبو طالب توفيق رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء العمل داخل هنجر 7000 ، وتم نقله إلى مستشفى مصر للطيران وإبلاغ أسرته وقيادات الشركة القابضة لمصر للطيران.

مستشار رئيس الجمهورية يكشف الفئات المستثناة من تلقى تطعيم فيروس كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن مصر تسعى للحصول على لقاحات فيروس كورونا، من مصادر متعددة، كاشفا عن وجود مفاوضات وبرنامج زمني لتوريد هذه اللقاحات .

مواعيد مباريات اليوم.. قمة نارية بين مان يونايتد ضد ليفربول

تقام اليوم الأحد 24-1-2021، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، أبرزها المواجهة النارية التى تجمع فريقى ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح مع مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى.





التضامن تقرر إضافة رسوم على تذاكر السينما والملاهى لصندوق إعانة الجمعيات

نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التضامن الاجتماعي، بشأن اضافة رسوم إضافية المنصوص عليها فى المادة 2 مكرر فى القانون رقم 63 لسنه 1942 اعتبارا من ديسمبر 2020.





مفاضلة بين جهاد جريشة والحنفى لإدارة مباراة الأهلى وبيراميدز

تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة بين الثنائى جهاد جريشة ومحمد الحنفى لإدارة مباراة الأهلى وبيراميدز المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدورى المصرى.





الداخلية توفر أغذية بأسعار مخفضة بمناسبة عيد الشرطة في "كلنا واحد"

استقبلت منافذ "كلنا واحد"، اليوم الأحد، عددًا كبيرًا من المواطنين لشراء مستلزماتهم، بعدما أطلقت وزارة الداخلية مرحلة جديدة من المبادرة لتوفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة.





الخليج 365 داخل أول عيادة تلقى لقاح كورونا بمستشفى أبو خليفة.. صور

أجرى الخليج 365 جولة تفقدية سريعة داخل مستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية والمقرر بدء تطعيمات الفرق الطبية بلقاح كورونا بها كأول مستشفى عزل تحصل فيها الطواقم الطبية على اللقاح الصينى.





مليار و114 مليون جنيه القيمة التسويقية لمباراة الأهلى ضد الدحيل بالمونديال

وصلت القيمة التسويقية لمباراة الدحيل ضد الأهلي ممثل الكرة المصرية في كأس العالم للأندية إلى 58.2 مليون يورو، ما يوازى ملياراً و114 مليون جنيه مصرى، وذلك قبل مواجهة الفريقين فى الرابع من شهر فبراير المقبل على ملعب "المدينة التعليمية" فى الريان، فى السابعة والنصف مساءً.