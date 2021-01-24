شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى أبو خليفة أول طبيب يحصل على لقاح كورونا من الأطقم الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل الدكتور محمد حسن مدير مستشفى عزل أبوخليفة على لقاح كورونا كأول طبيب من الطواقم الطبية فى مصر يحصل على اللقاح.

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن 110 أشخاص من الأطقم الطبية بمستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية، سيحصلون على لقاح كورونا الصينى اليوم.

وأضاف مجاهد، لـ"الخليج 365"، أن هذا العدد يمثل المرحلة الأولى للتطعيم، وسجلوا رغبتهم فى الحصول على اللقاح، وتستعد الأطقم الطبية بمستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية، للحصول على لقاح كورونا الصينى اليوم الأحد.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أوضحت أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التى أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه فى توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن وصول جرعات لقاح كورونا لعدد من مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية لبدء حقن الطواقم الطبية بالمستشفيات باللقاح الصينى بداية من غدا الأحد بمستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية والعجوزة بالجيزة والنجيلة بمطروح.