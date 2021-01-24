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«السوبر الجيت» يكثف من إجراءات مواجهة كورونا (صورة)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت شركة سوبرجيت للأتوبيسات، إحدى شركات وزارة النقل، بأعمال التطهير والتعقيم الشاملة، لكافة الأتوبيسات، وذلك ضمن خطة إجراءات مواجهة ، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.
قامت وحدات التطهير بالشركة، بتعقيم شبابيك التذاكر، وأماكن انتظار الركاب، والأتوبيسات من الداخل، مع التشديد في إجراءات ارتداء الكمامة، قبل استقلال الأتوبيس.

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