شكرا لقرائتكم خبر عن «السوبر الجيت» يكثف من إجراءات مواجهة كورونا (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت شركة سوبرجيت للأتوبيسات، إحدى شركات وزارة النقل، بأعمال التطهير والتعقيم الشاملة، لكافة الأتوبيسات، وذلك ضمن خطة إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.

قامت وحدات التطهير بالشركة، بتعقيم شبابيك التذاكر، وأماكن انتظار الركاب، والأتوبيسات من الداخل، مع التشديد في إجراءات ارتداء الكمامة، قبل استقلال الأتوبيس.

- صورة أرشيفية