شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تدعم «الزقازيق العام» بماكينة قلب صناعي لإجراء جراحات القلب المفتوح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، دعم الوزارة لمستشفي الزقازيق العام، بماكينة قلب صناعي، بتكلفة تقديرية 5 مليون جنيه، لإجراء جراحات القلب المفتوح بالمستشفي للمرة الأولي بمستشفيات الصحة بالشرقية، مقدما الشكر والتقدير للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على دعمها المستمر للقطاع الصحي، للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن وزيرة الصحة، قامت خلال الأيام القليلة الماضية، بدعم 13 مركز طبي ووحدة صحية بمحافظة الشرقية، بالتجهيزات الطبية، لخدمة المواطنين بالمحافظة، والتي شملت تجهيزات طبية وغير طبية وأجهزة معملية، بتكلفة تقديرية بلغت ٥ مليون جنيه، وشملت ٦ إدارات صحية بمحافظة الشرقية، وهم «الخطارة بالصالحية الجديدة، وسماكين الشرق والمناجاة الكبري بالحسينية، ومنشأة أبوعمر والظواهرية بمنشأة أبوعمر، وأكياد القبلية ووحدة نعمان والنوافعة بفاقوس، وتلراك وكفر الفرايحة وإبراهيم حسن وأبوعوينات بأولاد صقر، والمركز الطبي بمنيا القمح».