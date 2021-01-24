شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات» يوافق على إنشاء جامعة المنوفية الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على إنشاء جامعة المنوفية الأهلية، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستصدار موافقة رئيس الجمهورية، ليبدأ المخطط الزمني للإنشاء وبدء الدراسة بها، لتقديم خدمة تعليمية متميزة من خلال البرامج النوعية الجديدة، لتأهيل الخريجين لسوق العمل، والاهتمام بالبحث العلمي في مختلف المجالات، التي تحتاجها مصر وتساهم في صناعة المستقبل.