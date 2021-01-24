شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع الاحتفال بأعياد الشرطة.. أنشطة رياضية وثقافية ودينية بمراكز شباب الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام مركز شباب ميت يزيد، بمنيا القمح، تنفيذ عدد من الأنشطة والفاعليات، منها إقامة دوري خماسيات كرة القدم للشباب، ومباراة للكرة الطائرة لعضوات أندية الفتاة والمرأة، وتدريب البراعم من الفتيات لتكوين فريق كاراتيه جديد بالمركز، كما قام مركز شباب كفر عمر مصطفى، بتطهير وتعقيم المركز كاملا، للحفاظ على صحة وسلامة الرواد والعاملين به.

وأضاف قيام مركزي شباب أبوكبير، وطوخ، والقراموص، بتنفيذ دوري رياضي مدرسة كرة القدم، بالإضافة إلى قيام مركز شباب الصوة بأبوحماد، بإجراء أعمال التطهير والتعقيم وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، فضلا عن قيام مركز شباب الحلمية بأبوحماد، بتنفيذ أمسية دينية للابتهالات والإنشاد الديني، وكذلك قيام مركز شباب مشتول السوق، بتنفيذ الندوة التثقيفية للشباب والتي تناولت الحديث عن الموضوعات الحياتية المختلفة وكيفية التعامل معها، وفتح حوار مباشر مع الشباب لطرح عد من التساؤلات التي تجوب بأفكارهم والرد عليها.

كما قام مركز شباب الجوسق ببلبيس، بتنفيذ ندوة حول كيفية الوقاية من الأمراض والفيروسات المعدية، كما قامت إدارة شباب بلبيس، بتفعيل مبادرة ٧ الصبح، تحت شعار العب رياضتك وزود مناعتك بمراكز شباب سلمنت، وميت حمل، والبلاشون، وحفنا، وغيته، وذلك ضمن خطة النشاط الرياضي، لشهر يناير ٢٠٢١، وتزامناً مع الإحتفال بالذكري الـ 69 لأعياد الشرطة.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، وصقل وتنمية مواهبهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة، وتأهيلهم في مختلف المناحى والمجالات من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة لمختلف فئاتهم العمرية، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة، وتشجيعهم على المشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية المحلية والدولية، لإعطائهم الفرص الحقيقية للنجاح والتميز ورفع اسم المحافظة عاليا.

وأضاف المحافظ، أن مراكز الشباب أصبحت منارة رياضية وثقافية، تعقد بها الدورات الرياضية والندوات الفكرية والثقافية والدينية، يشارك فيها الشباب والمرأة وذوي الهمم بهدف تشجيعهم على المشاركة الفعالة في البطولات والمسابقات المختلفة، واستغلال أوقات فراغهم بصورة إيجابية وإعطائهم الفرص الحقيقية للنجاح والتميز.