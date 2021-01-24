شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 502 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة مرور أسوان حملاتها المرورية اليومية على الطرق السريعة والداخلية على مستوى مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 502 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات، حيث تم ضبط 2 توك توك ودراجة نارية بدون ترخيص، والتصالح الفوري في 74 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 83 حالة لعدم قبول التصالح، و102 مخالفة تجاوز للسرعة، و115 مخالفة متنوعة وضبط 5 سائقين تبين بالفحص تعاطيهم المواد المخدرة اثناء القيادة.