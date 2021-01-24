شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل فوز «المصرية اليابانية» بمنحة الوكالة الفرنسية الفرنكوفونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ببرج العرب بمنحة الوكالة الفرنسية الفرنكوفونية لريادة الأعمال الاجتماعية والابتكار الاجتماعي، وأهداف التنمية المستدامة، بعد منافسة شرسة مع 70 جامعة محلية ودولية.

وقال الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة، إن الجامعة شاركت بمقترح يشمل العديد من الأنشطة والمحاور، منها وضع استراتيجيتها في الحوكمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والأنشطة المرتبطة بالحاضنة التكنولوجية، وبناء قدرات الموظفين بالجامعة والجامعات المصرية، وفي حوض البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف، أن مشروع المنحة يدعم الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في 9 بلدان عبر منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، موضحاً إن الاتحاد الأوروبي، يشارك في تمويل المشروع الذي يهدف إلى خلق بيئة ملائمة لمشاركة الشباب، وإجراء بحوث تطبيقية ومشاريع ريادية ذات بعد اجتماعي وثقافي وبيئي.

وأوضح أن 70 جامعة في مصر والجزائر والأردن ولبنان وتونس وليبيا والمغرب وفلسطين وسوريا، نافست للفوز بمنحة الوكالة الفرنسية الجامعية الفرنكوفونية.

وأشار إلى أن المشروع يتمحور حول عدة ركائز، منها توفير الدّعم لأكثر من 1000 شابّ وبناء شبكة اقليميّة للمنظّمات الدّاعمة لريادة الأعمال المجتمعيّة، ووضع منهج لريادة الأعمال الاجتماعية والأنشطة المرتبطة بالحاضنة التكنولوجية وبناء قدرات الموظفين وتنفيذ عدة فعاليات وورش تدريبية.