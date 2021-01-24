شكرا لقرائتكم خبر عن فريق محاكاة يزور «تربية بنها» استعدادا للاعتماد البرامجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الأحد، فريق المحاكاة لكلية التربية، استعدادا للتقدم للاعتماد البرامجي، وذلك بحضور الدكتورة إيمان عبدالحق، عميد الكلية.

والتقى «الجيزاوى»، بأعضاء الفريق برئاسة الدكتور محمود عابد أبوالروس، بكلية الطب البيطرى، والدكتور طاهر محمد الهادي أستاذ اللغويات التطبيقية، بجامعة قناة السويس، وعميد المعهد العالي للغات بالسادس من أكتوبر، والدكتورة إيمان أحمد هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية، وأستاذ طرق تدريس اللغة العربية، والدكتور نادر عبدالدايم أستاذ بكلية الآداب جامعة عين شمس، مشيرا إلى أن كلية التربية بالجامعة، تعد أول كلية تستعد للاعتماد البرامجي، وأن زيارة المحاكاة تأتي في إطار استعدادات الكلية للتقدم للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وذلك لاعتماد عدد من البرامج الأكاديمية بالكلية.

وأضاف القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة، لا تألوا جهدا في ملف الجودة واعتماد البرامج الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان عبدالحق، إن الكلية التربية، تسعى لاعتماد 4 برامج وهم إعداد برنامج معلم اللغة العربية، ومعلم اللغة الإنجليزية، ومعلم التاريخ، ومعلم الفلسفة، مشيرة إلى أن عقب انتهاء الزيارة، سوف تقوم الكلية، بناء على تقرير اللجنة بالتقدم للهيئة القومية للاعتماد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد البرامج.