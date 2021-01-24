شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أعداد مصابي كورونا لـ100 شخص في مستشفى جمال عبدالناصر بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني غزال، مدير عام مستشفى جمال عبدالناصر للتأمين الصحي الجديد في الإسكندرية، الأحد، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد والمحجوزين في المستشفى لتلقى العلاج انخفض إلى حوالي 100 مريض فقط، بعد أن كان حوالى 200 شخص.

وأضاف «غزال»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن عدد المصابين الذين يتم عرضهم على الاستقبال والطوارئ بالمستشفى قبل تحديد الموقف من حجزهم أو تحويلهم للعزل المنزلي انخفض أيضًا إلى حوالي 50%، ما يعني وجود انخفاض في عدد المصابين بالفيروس على المستوى العام.

ولفت إلى أن مستشفى جمال عبدالناصر تعد الأكبر في استقبال وفحص وعزل مصابي كورونا على مستوى المستشفيات المخصصة لفرز وعزل مصابي الفيروس في الاسكندرية، يأتي ضمن 3 مستشفيات تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى في الاسكندرية، مخصصة لاستقبال وفحص وعزل مصابى فيروس كورونا، إلى جانب مستشفى كرموز العمالي وأبوقير التخصصي للتأمين الصحي في طوسون، فضلاً عن 10 مستشفيات أخرى تابعة لمديرية الشؤون الصحية.

وعن بدء تلقى أطباء مستشفيات العزل لقاح فيروس كورونا «سنو فارم» الصيى، قال «غزال» إنه سيتم تسجيل أسماء الأطقم الطبية في مستشفيات العزل على مستوى الإسكندرية، والبالغ عددها 13 مستشفى استقبال وفرز وعزل تمهيدا إعطائهم اللقاح الاسبوع المقبل.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، اليوم الأحد، للطواقم الطبية في مستشفيات العزل، باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة الوباء، وتليها الفئات الأكثر عرضة كمصابي الأمراض المزمنة مثل الأورام والكلى ثم الحالات الشديدة الخطورة.