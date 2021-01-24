شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يعتمد ترقية 13 ألفًا من المعلمين والإخصائيين بالتربية والتعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، قراراً بترقية عدد من المعلمين والأخصائيين وأمناء المكتبات والبالغ عددهم 13 ألفًا وأربعين معلمًا وإخصائيًا إلى الوظيفة الأعلى، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

حيث أصدر محافظ المنوفية قرارًا رقم 157 لسنة 2021 ينص على أنه اعتباراً من 1 يناير 2020 يرقى أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين، والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا باقي متطلبات الترقية، إلى الوظيفة الأعلى، على أن يُمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانوناً، وعلاوة الترقية.

كما أصدر محافظ المنوفية قرارًا رقم 156 لسنة 2021 ينص على أنه اعتباراً من 1 يناير 2020 ينقل شاغلو وظائف المجموعة النوعية التخصصية والمجموعة الفنية للتعليم على اختلاف درجاتهم المالية من المعلمين القائمين بالتدريس أو التوجيه والإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية التابعة لها والذين استوفوا متطلبات التنمية المهنية المقررة إلى وظائف المعلمين أو ما يعادلها، طبقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والبالغ عددهم (60)، على أن يًمنح الاعتماد المقرر قانوناً.

ومن جانبه، أشار محافظ المنوفية إلى أن المعلم هو عصب العملية التعليمية، مؤكداً على اهتمامه بأعضاء هيئة التدريس والحرص على دعم المعلمين مهنياً واجتماعياً تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين.