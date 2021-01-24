شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يهنئ القيادة السياسية ورجال الشرطة بعيد الشرطة الـ69 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورجال الشرطة المصرية البواسل، فرسان الوطن عيون مصر الساهرة التي لا تغفل ولا تنام لحماية مصرنا الغالية، بمناسبة الذكري الـ٦٩ لعيد الشرطة المصرية، والتي كانت شاهده على حجم التضحيات التي قدمتها وزارة الداخلية ورجالها البواسل من أجل الدفاع عن الوطن، ودورهم الوطني الذي يقومون به في كل المجالات وتضحياتهم العظيمة التي تروي تراب الوطن، وتحية تقدير وإعزاز وشكر، لكل فدائي بجهاز الشرطة وأسرته الكريمة وأسر شهداء الوطن، الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فداءً للحفاظ على وطننا الغالي، وإيمانًا بالدور العظيم الذي تقوم به قوات الأمن المصرية.

وتقدم وكيل الوزارة بالتهنئة للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وجميع العاملين بالقطاع الصحي، والمواطنين بالمحافظة، والشعب المصري الكريم بمناسبة ذكري ثورة ٢٥ يناير، متمنيًا لمصرنا الحبيبة دوام الآمن والأمان والاستقرار والتنمية والرخاء، وكل عام وجميع قادة وأبطال وجنود وأمناء وأفراد الشرطة المصرية الشرفاء المخلصين ورجال الجيش المصري العظيم، وأبطال الجيش الأبيض خط الدفاع الأول عن صحة وسلامة المواطنين خلال الظروف الراهنة، وكل مؤسسات الدولة الوطنية بكل خير وسلام وفي تقدم وإنتصار، داعيًا المولي عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء وأن يُديم علينا الصحة والعافية، وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء.