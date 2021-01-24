شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 773 حكما قضائيا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، اليوم، حملاتها لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية المختلفة الصادرة، واستهدفت ضبط الهاربين والخارجين عن القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 773 أحكام قضائية ما بين جنايات وحبس وغرامات، حيث تم تنفيذ 150 حكم بالحبس الجزئي و38 مستأنف و364 غرامة و 218 مخالفة متنوعة.