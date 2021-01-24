شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تدريب المعلم المساعد بالأقصر الأزهرية للتسكين على كادر المعلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد أحمد عبادي أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية صباح اليوم الأحد فعاليات البرنامج التدريبي للمعلمين للتسكين في وظائف كادر المعلم وذلك بقاعة التدريب بمعهد الأقصر.

وأكد إبراهيم عبدالبصير مدير التعامل الإلكتروني بمشيخة الأزهر، أن البرنامج التدريبي يستهدف المعلم المساعد وذلك على مهارات التدريس وإدارة الصف الفعالة بواقع 20 ساعة تدريبية لمدة 5 أيام ويدير المحاضرات اليوم الزميل الدكتور مهدي توفيق وهو مدرب معتمد بالأكاديمية المهنية للمعلمين.