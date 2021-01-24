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القبض على 7 بحوزتهم بانجو وسلاح في أسوان

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 7 أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات والسلاح.

كانت الجهات الأمنية خلال حملاتها لضبط تجار المخدرات وحائزي السلاح، قد ألقت القبض على 7 متهمين، بحوزتهم 6 قطع سلاح ناري، وكمية من نبات البانجو تزن 2 كيلو ونصف الكيلو.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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