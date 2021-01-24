شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 7 بحوزتهم بانجو وسلاح في أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 7 أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات والسلاح.
كانت الجهات الأمنية خلال حملاتها لضبط تجار المخدرات وحائزي السلاح، قد ألقت القبض على 7 متهمين، بحوزتهم 6 قطع سلاح ناري، وكمية من نبات البانجو تزن 2 كيلو ونصف الكيلو.
تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
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