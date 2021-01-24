شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 7 بحوزتهم بانجو وسلاح في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 7 أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات والسلاح.

كانت الجهات الأمنية خلال حملاتها لضبط تجار المخدرات وحائزي السلاح، قد ألقت القبض على 7 متهمين، بحوزتهم 6 قطع سلاح ناري، وكمية من نبات البانجو تزن 2 كيلو ونصف الكيلو.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.