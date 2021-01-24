شكرا لقرائتكم خبر عن «أهالي قرية العطواني» يشكون غرق قريتهم بمياه الصرف الصحي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكا أهالي قرية العطواني، في مركز إدفو بأسوان، من غرق القرية بمياه الصرف الصحي بسبب عدم استيعاب محطة الصرف لكميات مياه الصرف وانفجار خطوط المياه.

وقال الأهالي إن مشروع الصرف الصحي تم تنفيذه من 24 عامًا، وهو عبارة عن محطة رفع وشبكة خطوط داخلية، وخط طرد وخطوط انحدار ومحطة معالجة مقام عليها مزرعة أشجار خشبية، ومنذ تنفيذ المشروع لم يتم إجراء الصيانة أو التطوير، الأمر الذي ترتب عليه مشاكل عديدة خاصة مع زيادة السكان، وعدم قدرة الخطوط ذات الأقطار الصغيرة ومحطة الرفع التي تعمل بماتور واحد فقط، للتعامل، إذ يتعرض للأعطال المستمرة، والتي نتج عنها حدوث انفجارات في الخطوط، وغرق القرية وشوارعها ومنازلها.

وقال عبدالكريم مكي العطواني، من أهالي القرية، إنه تم اعتماد نحو 45 مليون جنيه، منها 20 مليون لإحلال وتجديد خط الطرد وخط الانحدار الرئيسي بأقطار أكبر وتم الانتهاء من حوالي 80% من أعمال إحلال وتجديد خط الطرد والانحدار، وهناك مبلغ 25 مليون لإحلال وتطوير محطة الرفع حتى تستوعب كميات المياه وكان من المفترض انتهاء العمل بها حتى يتم ربط الخطوط الجديده بها، ولكن للأسف حتى الآن لم يبدأ العمل في تطوير المحطة لوجود عائق محول كهرباء في طريق العمل وتم مخاطبة الكهرباء لنقل المحول، وبدورها طلبت من شركة مياه الشرب والصرف توريد مبلغ تكلفة نقل المحول وحتى الآن الشركة ترفض توريد أي مبالغ والكهرباء ترفض نقل المحول إلا بعد توريد قيمة النقل، وعليه عجزت المحطة القديمة التي تعمل بموتور واحد عن استيعاب كمية المياه، وبالتالي غرق الشوارع والمنازل إلى جانب الانفجارات المتتالية في خط الطرد، والتي بسببها غرقت المحطة نفسها والمقابر بجوارها والشوارع والمنازل في كارثة إنسانية ناهيك عن الشوارع المغلقة بسبب أعمال الحفر، والتي تعوق حركة سير المواطنين والمقاول يرفض تسوية الشوارع والردم إلا بعد الانتهاء من العمل وتجربة الخطوط.

وأضاف «العطواني» نعيش مأساة فنتيجة لهذه المشاكل في الصرف يتم قطع مياه الشرب عن القريه لتخفيف ضغط المياه.