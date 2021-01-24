شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: تشغيل قسم العناية المركزة بمستشفى صدر الخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن بدء تشغيل قسم العناية المركزة بمستشفى صدر الخارجة وذلك بعد الإنتهاء من تجهيز ١٠ أسرة مجهزة بتكلفة بلغت مليون جنيه، كما تم إضافة ٤ أسرة عناية بمستشفى الداخلة العام وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه تم إضافة ١٤ سرير جديد ليصل الإجمالي على مستوى المحافظة ٣١ سرير مجهز، وجاري تجهيز قسم العناية بمستشفى الفرافرة المركزي.