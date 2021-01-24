شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 10 آلاف عبوة حلوى فاسدة قبل طرحها بأسواق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط 10 آلاف عبوة حلوى جافة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مصنع دون ترخيص.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد حيازة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج الحلوى الجافة، دون ترخيص، كميات كبيرة من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر.

استهدفت حملة أمنية المصنع المشار إليه، وعثر على 10 آلاف و472 عبوة حلوى جافة، منتج نهائي، مجهولة المصدر، ودون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، تمهيدا لطرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.