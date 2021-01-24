شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الاحد وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ 2.5 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 5.5 جنيه للكيلو، والجزر 6 جنيهات، والخيار 5 جنيه.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 والفلفل الرومى 7والفلفل الألوان 18.5 والليمون 16 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء 7.5 جنيه.

- التفاح السكرى 24 جنيها

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 6

‏‎‏‎- الموز البلدى 11 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى 24 جنيها.

‏- الباذنجان الأبيض 5 جنيه

- البسلة 7 جنيهات