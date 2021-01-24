شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأشراف مهنئا بعيدالشرطة: يقدمون ملاحم وطنية تجسد روح الفداء للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة المصرية البواسل بمناسبة العيد ال69 للشرطة، الذى يوافق الـ 25 من يناير كل عام، وأشاد نقيب الأشراف، بما قدمه ويقدمه رجال الجيش والشرطة من ملاحم وطنية جسدوا فيها روح الوفاء والفداء للوطن، من أجل حفظ الأمن والاستقرار، مقدمًا خالص التحية والاعتزاز لشهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة البواسل.

وثمن نقيب الأشراف، الجهود الأمنية التى تقوم بها وزارة الداخلية ورجال الشرطة لحفظ الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام مخططات التخريب والإفساد فى البلاد.

وأكد السيد محمود الشريف، أن جهود وزارة الداخلية وأجهزة الأمن نجحت فى كشف الكثير من المخططات الإرهابية التى تنفذها الجماعات والتيارات الإرهابية وتسعى لضرب استقرار الوطن ونشر الفوضى والعنف فى كل مكان.

وطالب السيد الشريف، جميع فئات الشعب المصرى بالتكاتف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية لأداء دورها على أكمل وجه، والتصدى للشائعات المغرضة، والتى تسعى إلى الوقيعة مع مؤسسات الدولة الوطنية العريقة.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن تكون الشرطة المصرية مع رجال القوات المسلحة دومًا نموذجًا حيًا للحفاظ على الوطن والمواطنين من كافة التيارات المعادية.