شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات البيطرية " تحصين مليون و811 ألف طائر ضد مرض الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملاتها المكثفة لتحصين الطيور ضد أنفلونزا الطيور، وذلك ضمن الحملات التى تستهدف حماية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

وكشف تقرير للإدارة المركزية للطب الوقائي، حصل " الخليج 365" ،عليه أن حملة التحصينات ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية، والتى قام بها أطباء الطب الوقائى بهيئة الخدمات البيطرية والمحافظات، أسفرت عن تحصين 1.811.943 طائر خلال الشهر الماضى.

وأوضح التقرير، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائي، تقوم بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور، والتى تهدف إلى السيطرة على المرض، وذلك من خلال إجراءات التقصى الوبائى النشط الذى يتم فى جميع محافظات الجمهورية وفى أسواق بيع الطيور.

وأشار التقرير، إلى أن إجمالى عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الإدارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات بلغ 5300 تصريح، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الطيور المنقولة بين المحافظات بلغ 5.366.315 طائر.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية وتنمية الثروة الحيوانية والثروة الداجنة، عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة.

يذكر أن الادارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تقوم تنفيذ خطتها الموسمية لمواجهة مرض انفلونزا الطيور كأجراء متبع واحترازى، من خلال حزمة إجراءات وقائية، بالتنسيق مع 28 مديرية بيطرية، ونشر فرق ولجان تقصى لسحب عينات من الطيور التى تقع فى مسار الطيور المهاجرة، للتعرف على اى عترات جديدة لأنفلونزا الطيور،كاجراء احترازى، وإرسالها الى معمل بحوث صحة الحيوان للتعرف على ايجابية اى عترات جديدة.