شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": صرف 3.2 مليار جنيه لتمويل مشروع " البتلو" ودعم صغار المربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الارضى ، إنخفاض حجم استيراد مصر من اللحوم المستوردة بسبب إرتفاع الإنتاج المحلي من اللحوم وزيادة نسبة الإكتفاء الذاتي لتصل إلى 57% ، موضحا أهمية مشروع البتلو في تحقيق هذه الأهداف نظراً لقدرته على تحقيق التوازن في الأسعار و توفير فرص عمل لصغار المربين و المزارعين و رفع مستوى معيشتهم.

وأضاف تقرير وزارة الزراعة ، أن إجمالي التمويل الذى تم إتاحته للمشروع منذ عام 2017 وحتى الآن حوالى 4,1 مليار جنيه من البنوك وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الجانب الأكبر منه و قدره 3,6 مليار جنيه في عام 2020 موضحا أن إجمالي التمويل الذي تم منحه لصغار المربين بلغ مبلغ 3,2 مليار جنيه استفاد منه أكثر من 19 ألف مربى بعدد رؤوس بلغت أكثر من 221 ألف رأس في كل محافظات الجمهورية.

وأشار التقرير، إلى أن إجمالي ما تم منحه خلال عام 2020 يعادل 3 أضعاف ما تم منحه خلال الثلاث أعوام السابقة (2017 – 2019) مما ساهم في رفع نسبة الإكتفاء الذاتي من اللحوم من 44% في عام 2014 إلى 57% في عام 2020 وتستهدف وزارة الزراعة ان تصل النسبة إلى أكثر من 65% عام 2025.