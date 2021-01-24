شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطعيم 110 من الأطقم الطبية بمستشفى أبوخليفة للعزل بلقاح كورونا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن 110 أشخاص من الأطقم الطبية بمستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية، سيحصلون على لقاح كورونا الصينى اليوم.

وأضاف مجاهد، لـ"الخليج 365"، أن هذا العدد يمثل المرحلة الأولى للتطعيم، وسجلوا رغبتهم فى الحصول على اللقاح، وتستعد الأطقم الطبية بمستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية، للحصول على لقاح كورونا الصينى اليوم الأحد.

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تخصيص 3 عيادات بمستشفى أبو خليفة للعزل للتطعيم بلقاح كورونا على ان يوجد طبيب و3 ممرضات بكل عيادة وتعمل العيادات على مدار اليوم، لافتة إلى أن التطعيمات يتم حفظها فى الثلاجات مشيرة إلى أن عملية التطعيم يسبقها قياس درجة الحرارة والضغط وكافة العلامات الحيوية .

وكانت وزارة الصحة والسكان، أوضحت أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التى أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه فى توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن وصول جرعات لقاح كورونا لعدد من مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية لبدء حقن الطواقم الطبية بالمستشفيات باللقاح الصينى بداية من غدا الأحد بمستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية والعجوزة بالجيزة والنجيلة بمطروح.