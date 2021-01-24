شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تخصص 3 عيادات بمستشفى أبو خليفة لتلقى لقاحات كورونا للأطقم الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تخصيص 3 عيادات بمستشفى أبو خليفة للعزل للتطعيم بلقاح كورونا على ان يوجد طبيب و3 ممرضات بكل عيادة وتعمل العيادات على مدار اليوم، لافتة إلى أن التطعيمات يتم حفظها فى الثلاجات مشيرة إلى أن عملية التطعيم يسبقها قياس درجة الحرارة والضغط وكافة العلامات الحيوية .

وكانت وزارة الصحة والسكان، اوضحت أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التى أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه فى توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن وصول جرعات لقاح كورونا لعدد من مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية لبدء حقن الطواقم الطبية بالمستشفيات باللقاح الصينى بداية من غدا الأحد بمستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية والعجوزة بالجيزة والنجيلة بمطروح.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الاتصال بالخط الساخن (15335) حال الرغبة فى معرفة أى بيانات عن اللقاح.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الأعراض التى يمكن أن يتعرض لها متلقى لقاح كورونا تتمثل فى وجود: ألم واحمرار وتصلب وحكة فى موضع التطعيم، ارتفاع بالحرارة، صداع، إرهاق، غثيان، قيء، إسهال، سعال، حساسية، ألم بالعضلات، ألم بالمفاصل، خمول، نوبات تشنجية ولا تتطلب هذه الأعراض بصورة عامة علاجا معينا فعادة ما تزولً هذه الأعراض من تلقاء نفسها ودون الحصول على وصفة طبية أو دواء.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه تم تخصيص أكثر من 36 مركزا بالجمهورية ستتولى توزيع اللقاح على المواطنين وفى مقدمتهم الفئات الأولى بالتطعيم وهم الطواقم الطبية فى مستشفيات العزل والصدر والحميات ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.