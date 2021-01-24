شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أول صورة لكارت وزارة الصحة لمتابعة حالات لقاح كورونا بعد التطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أول صورة لكارت وزارة الصحة والسكان لمتابعة لقاح فيروس كورونا المستجد والمقرر أن يحصل عليه كل الطواقم الطبية في مستشفيات العزل والفرز .

ويضم الكارت الرقم التسجيلي والاسم رباعى والرقم القومى ورقم الهاتف واسم المنشأة وموعد تلقي جرعات لقاح كورونا الأولي والثانية ورقم الخط الساخن الخاص بالمتابعة 15335 .

وكانت وزارة الصحة والسكان، اوضحت أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التى أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه فى توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن وصول جرعات لقاح كورونا لعدد من مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية لبدء حقن الطواقم الطبية بالمستشفيات باللقاح الصينى بداية من غدا الأحد بمستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية والعجوزة بالجيزة والنجيلة بمطروح.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن الاتصال بالخط الساخن (15335) حال الرغبة فى معرفة أى بيانات عن اللقاح.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الأعراض التى يمكن أن يتعرض لها متلقى لقاح كورونا تتمثل فى وجود: ألم واحمرار وتصلب وحكة فى موضع التطعيم، ارتفاع بالحرارة، صداع، إرهاق، غثيان، قيء، إسهال، سعال، حساسية، ألم بالعضلات، ألم بالمفاصل، خمول، نوبات تشنجية ولا تتطلب هذه الأعراض بصورة عامة علاجا معينا فعادة ما تزولً هذه الأعراض من تلقاء نفسها ودون الحصول على وصفة طبية أو دواء