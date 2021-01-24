شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 داخل أول عيادة تلقى لقاح كورونا بمستشفى أبو خليفة.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الخليج 365 جولة تفقدية سريعة داخل مستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية والمقرر بدء تطعيمات الفرق الطبية بلقاح كورونا بها كأول مستشفى عزل تحصل فيها الطواقم الطبية على اللقاح الصينى.

وخصصت وزارة الصحة والسكان غرف للحصول على التطعيمات مع توفير طاقم طبى بكل عيادة طبية يتم فيها تناول اللقاح حيث يحصل كل شخص على جرعتين بين الأولى والثانية 21 يوما .

ويتم تطعيم 100 من الطواقم الطبية داخل مستشفى العزل في أبوخليفة بالإسماعيلية ولازالت التطعيمات فى الثلاجة حتى الان لحين وصول وزيرة الصحة لبدء التطعيمات واعلانها رسميا

وكانت وزارة الصحة والسكان، اوضحت أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التى أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه فى توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن وصول جرعات لقاح كورونا لعدد من مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية لبدء حقن الطواقم الطبية بالمستشفيات باللقاح الصينى بداية من غدا الأحد بمستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية والعجوزة بالجيزة والنجيلة بمطروح.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الاتصال بالخط الساخن (15335) حال الرغبة فى معرفة أى بيانات عن اللقاح.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الأعراض التى يمكن أن يتعرض لها متلقى لقاح كورونا تتمثل فى وجود: ألم واحمرار وتصلب وحكة فى موضع التطعيم، ارتفاع بالحرارة، صداع، إرهاق، غثيان، قيء، إسهال، سعال، حساسية، ألم بالعضلات، ألم بالمفاصل، خمول، نوبات تشنجية ولا تتطلب هذه الأعراض بصورة عامة علاجا معينا فعادة ما تزولً هذه الأعراض من تلقاء نفسها ودون الحصول على وصفة طبية أو دواء.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه تم تخصيص أكثر من 36 مركزا بالجمهورية ستتولى توزيع اللقاح على المواطنين وفى مقدمتهم الفئات الأولى بالتطعيم وهم الطواقم الطبية فى مستشفيات العزل والصدر والحميات ثم أصحاب الأمراض المزمنه وكبار السن.



مستشفى أبو خليفة فى الإسماعيلية (1)



مستشفى أبو خليفة فى الإسماعيلية (2)



مستشفى أبو خليفة فى الإسماعيلية (3)