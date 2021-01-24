شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لجان نوعية للبرلمان تنعقد اليوم.. و"الخطة" تناقش تعديل إنشاء صندوق تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أروقة مجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعات لـ7 لجان نوعية طبقا لجدول أعمال اللجان، بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة، والتى سيتم فيها الاستماع لوزارتى الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك باجتماع لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل أحكام القانون الخاص بإنشاء صندوق تحيا مصر.

كما تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب اجتماعا ، لمناقشة بيان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والذى تم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الإثنين الماضى، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع.

وتنظر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية للعمرة والتي سبق وانتهت منه اللجنة في الفصل السابق، وتستعرض لجنة الإدارة المحلية قانون المحال العامة لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بينما تضع لجنة حقوق الإنسان الإطار التنظيمى لتفعيل خطة عملها خلال هذا الدور،فيما تناقش لجنة الشئون الدينية مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق الوقف الخيرى