الداخلية تكشف حقيقة خطف سيدة لطفلة في "قطار طنطا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما نُشر على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بتواجد طفلة مختطفة صحبة سيدة بأحد القطارات.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأحد: "فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يتضمن صورتين لسيدة وبصحبتها طفلة صغيرة داخل أحد القطارات المتجهه من (بورسعيد / طنطا) والادعاء بأن الطفلة مختطفة وأنه جارى تسليمها لقسم شرطة محطة سكك حديد الإسماعيلية.

وأوضحت الوزارة أن الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تمكنت من تحديد السيدة المعنية وتبين أنها ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وباستدعائها حضرت وبصحبتها الطفلة وكلٍ من "والد الطفلة ، ووالدتها ، وجدها لوالدها – مقيمين بذات العنوان - وبسؤال السيدة أقرت بأن الطفلة حفيدة زوجها ومقيمة برفقتها بذات العنوان وأنها كانت بصحبتها فى طريق العودة من بورسعيد إلى الإسماعيلية عقب زيارة أحد أقاربها.

وحدد رجال الأمن، القائم بنشر الخبر، موظف، مقيم بالإسماعيلية، وبالتواصل معه أفاد بنشره الخبر على صفحته الشخصية لاشتباهه فى عدم وجود صلة قرابة للطفلة بالسيدة المصاحبة لها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.