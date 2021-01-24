"انتحلوا صفة رجال الشرطة".. ضبط مرتكبى واقعة السطو على مالك شركة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالي من مالك شركة بأسلوب انتحال الصفة في أكتوبر بالجيزة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان عبر صفحتها، اليوم الأحد: "فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة لملاحظة الحالة الأمنية بطريق الواحات بدائرة القسم استغاث بهم أحد المواطنين، مالك شركة نقل ومقاولات ، وبصحبته "سائق" - مُقيمان بالقاهرة".

وأوضحت أن المجني عليه الأول قرر أنه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وبصحبته المجني عليه الثاني، سائق، بحوزتهما مبلغ مالي فوجئا بقيام 6 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص بحوزة أحدهم سلاح نارى قاموا باستيقافهما بزعم كونهم رجال شرطة وتفتيشها والاستيلاء منه على المبلغ المالي وهربوا، فقام بتتبعهم حتى وصولهم للطريق المشار إليه.

وتتبعت القوات الأمنية سيارة الجناة وتمكنوا من ضبط اثنين من مستقليها "قائد السيارة ، عاطل" وبحوزتهما المبلغ المالي المستولى عليه، مسدس صوت، 3 طلقات من ذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع 4 متهمين آخرين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" وهروبهم، وتبين أن السيارة الميكروباص المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ملك زوجة أحد المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.