ننشر صورة "كارت المتابعة" للحاصلين على لقاح كورونا الصيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعدت وزارة الصحة والسكان، كارت متابعة للحاصلين على اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ويتضمن الكارت- الذي حصل عليه الخليج 365- معلومات عن الحاصلين على اللقاح، واسم المنشأة التي حصل فيها، وموعد الجرعتين الأولى والثانية، ومتابعة الحالة الصحية لهم.

وتبدأ وزارة الصحة والسكان، بعد قليل، حملة التطعيم باللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، من مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن أمس، بدء التطعيم بلقاح كورونا الصيني "سينوفارم" اليوم، للأطباء والفئات الأولى بالتطعيم.

وأضاف الرئيس أن مصر ستتسلم نهاية الأسبوع الجاري، نوعا جديدا من اللقاحات التي تم اعتمادها لمكافحة فيروس كورونا، وستصل أولى شحناته قبل نهاية الأسبوع الجاري.

بدوره، قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن 87 من الأطقم الطبية بمستشفى أبوخليفة وقعوا على موافقه لتلقي لقاح كورونا من إجمالي 200 شخص.

وأضاف مجاهد أن أولى شحنات لقاح كورونا من أسترازينيكا ستصل يوم الخميس المقبل، لافتا إلى أن صندوق تحيا مصر قام بتحويل المبالغ المستحقة للشركة، تمهيدا لاستلام الشحنات الأخرى تباعا لعدد 20 مليون جرعة.

كما من المقرر استلام شحنة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني بنهاية هذا الأسبوع.