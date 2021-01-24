"التضامن" تقرر فرض رسوم إضافية على تذاكر السينما والملاهي والسكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم، قرار وزارة التضامن الاجتماعي بإضافة رسوم إضافية منصوص عليها في المادة 2 مكرر في القانون رقم 63 لسنة 1942 اعتبارًا من ديسمبر 2020.

ونص القرار، على فرض رسوم إضافية على كل أجر دخول دور السينما والملاهي، وعن تذاكر السكة الحديد بالدرجة الأولى والثانية، ورسائل البرقيات أو التليفون "ترانك"، والرسائل البريدية.

كما نص القرار أيضًا أن تضاف حصيلة الرسوم إلى صندوق دعم مشروعات المؤسسات والجمعيات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى طبقا لأحكام تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون 149 لسنه 2019.