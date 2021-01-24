رئيس "طاقة النواب": السيسي يؤسس لدولة عصرية تضاهي أفضل الدول الحديثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال النائب حسام صالح عوض الله، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الطاقة والبيئة، إن ما تشهده مصر من مشروعات قومية يعادل ما تم إنجازه خلال عدة عقود ماضية؛ حيث يعد افتتاح الرئيس السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويؤكد أن مصر تمضي على الطريق الصحيح وتسابق الزمن وتمهد مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف عوض الله، في بيان له اليوم الأحد، أن القيادة السياسة وضعت المشروعات التنموية على رأس أولوياتها؛ فهي ترفع العبء عن كاهل المواطن لها من مردود إيجابي على حياته المعيشية، بجانب توفير الغذاء المناسب للمصريين، وما شهدناه اليوم من مشروعات تنموية طموحة في مجال الاستزراع السمكي ومجمعات الإنتاج الحيواني والألبان ومصانع الرخام والجرانيت؛ حيث تسهم تلك المشروعات في سد احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض للخارج.

وتابع رئيس لجنة الطاقة بأن مصر تسير في الطريق الصحيح، والرئيس السيسي يؤسس لدولة عصرية تضاهي أفضل الدول الحديثة، ويصنع تاريخًا جديدًا، فمصر كانت تفتقد مشروعات البنية الأساسية في المجالات التنموية والإنتاجية، ويومًا بعد يوم يتأكد للرأي العام بكل توجهاته أننا لدينا قيادة سياسية حكيمة قادرة على مواجهة الإرهاب والإنتاج والتطلع للمستقبل في نفس الوقت وفي وقت قياسي.

ووجه النائب الشكر إلى قواتنا المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للجهد المبذول والإنجاز وَفق جداول زمنية محددة، مشيرًا إلى أن طموحات الرئيس السيسي كبيرة جدًّا ورؤيته لمصر الحديثة تحتاج إلى تضافر كل مؤسسات الدولة؛ فقد نجح بالخروج بمصر من نفق اقتصادي مظلم في زمن قياسي.