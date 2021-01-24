بدء اجتماع هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر لبحث أبرز المستجدات على الساحة الدينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

بدأ صباح اليوم الأحد، اجتماع هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بمقر المشيخة بالدراسة.

ومن المقرر أن تبحث هيئة كبار العلماء في اجتماعها، استعراض أبرز القضايا المستجدة على الساحة، وأهمية تكثيف الجهود لنشر الخطاب الديني المعتدل.

ويعقد اجتماع هيئة كبار العلماء برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبحضور الدكتور حسن الصغير الذي تولى منصب الأمين العام للهيئة الخميس الماضي، وباقي أعضاء الهيئة.

وعقدت هيئة كبار العلماء، اجتماعا في سبتمبر الماضي برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بمقر المشيخة بالدراسة، لاستعراض أبرز القضايا المستجدة على الساحة وأهمية تكثيف الجهود لنشر الخطاب الديني المعتدل.

وشكلت هيئة كبار العلماء لجنة برئاسة الدكتور علي جمعة المفتي الأسبق، عضو الهيئة، لبحث الأسماء المرشحة للانضمام، وأسفرت القرعة عن فوز ثلاث أعضاء جدد وهم: " الدكتور طه حبيشي الأستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور محمد الضويني الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور فتحي عثمان أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالقاهرة، وكيل الكلية الأسبق"

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