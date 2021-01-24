شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: سيطرنا على السحابة السوداء.. ومنعنا انتشار 25 ألف طن ملوثات بالهواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الأحد، أن وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية نجحت خلال السنوات الماضية في السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء التي كانت شبحًا يؤرق المواطن والحكومة على حد سواء.

وأضافت أن ذلك أدى إلى تجنب انتشار 25 ألف طن ملوثات في الهواء، وذلك من خلال تحويل التحدي الكبير إلى فرصة اقتصادية بالوعى وتقديم الدعم الفني والمادي للأهالي والمزارعين، حيث تم تحويل قش الأرز إلى سلعة وحرص المزارعون على جمع القش وكبسه وتدويره بدلا من حرقه.

ولفتت إلى أن نسبة التجميع الكلية للقش ارتفعت إلى ٩٩٪، تمثل تجميعات الأهالي منها ٧٣٪، وانخفاض عدد محاضر حرق قش الأرز.