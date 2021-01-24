شكرا لقرائتكم خبر عن للتوعية بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة.. «البيئة» تطلق حملة «جميلة يا مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد وزارة البيئة حاليًا لإطلاق الحملة الإعلامية «جميلة يامصر»، والتي تختص بتعريف المواطنين بمنظومة المخلفات الصلبة البلدية الجديدة وما قامت به الحكومة من مجهودات لإنشاء البنية التحتية للمنظومة من محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن صحية على مستوى محافظات الجمهورية، وما هو دور المواطن في هذه المنظومة من أجل بيئة نظيفة.