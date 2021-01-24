شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للترصد الحشري في أحياء مدينة العريش (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفذ وحدة مكافحة الأمراض والملاريا بالعريش، الأحد، حملة للترصد الحشري في مختلف أحياء المدينة والتجمعات التابعة، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

وأكد المهندس صبحي الفرماوي، رئيس الوحدة، على تنفيذ حملة للترصد الحشري في مدينة العريش، حيث تم تغطية منطقة جسر الوادى حتى كوبري الضاحية ومنطقة جسر الوادى بالقرب من كوبرى ابوصقل ومنطقة السلع الغذائية والمطاحن بمبيدات القوارض، بجانب رش أكوام القمامة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ.

وأضاف الفرماوي أن الوحدة قامت أيضا بتغطية عمارات المرحلة الرابعة بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب، لمنع انتشار الامراض والأوبئة.

وأشار إلى أن فريق العمل برئاسته ويضم كلا من السيد عبدالغفور، محمد شحاته، محمد اسماعيل، سعيد متولي، واحمد على، وتحت اشراف ادارة المتوطنة في مديرية الشؤون الصحية بالعريش.

حملة للترصد الحشري بالعريش

حملة للترصد الحشري بالعريش

حملة للترصد الحشري بالعريش

حملة للترصد الحشري بالعريش

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حملة للترصد الحشري بالعريش