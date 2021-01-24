شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة داخل كنيسة «مارجرجس» لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة بارمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كنيسة الشهيد مارجرجس بأرمنت الوابورات، السبت، ندوة بعنوان «الدور المجتمعي لذوي الاحتياجات الخاصة»، داخل الكنيسة، للتوعية الإرشادية لذوي وتطوير سبل تقديم كافة الخدمات العامة وتذليل العقبات لذوي الإحتياجات الخاصة بمساعدة الدولة والكنيسة، تحت رعاية نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، وبأشراف وزارة التضامن الأجتماعي وحملة 15 مليون معاق.

وحضر الندوة كلاً من، محمد حسين وكيل مديرية التضامن الإجتماعي بالأقصر، فاطمة مكي أحمد سليم نائب رئيس لجنة الأزمات على مستوى الجمهورية لذوي الاحتياجات الخاصة، والشيخ باهي أحمد حجاج من الأزهر الشريف، محمد مصطفى مدير أكاديمية برايم بالأقصر، وسيد أحمد النوبي مدرب ومشرف اكاديمية برايم بالأقصر، والنوبي محمد ابوالحجاج منسق مركز أرمنت، وخالد ربيع مدير بنك مصر فرع مطار الأقصر، وأمين عام حزب مستقبل وطن بمركز أرمنت وأحمد سيد ابو المجد كبير معلمي التربية والتعليم، وصفاءالنوبي مدير مكتب التأهيل الاجتماعي بأرمنت .

وكان في استقبالهم لفيف من كهنة الأيبارشية من إسنا وأرمنت، ومنهم القس غبريال نسيم، القس هدرا لطفي كهنة كنيسة الشهيد مارجرجس بأرمنت، والقس أمونيوس محفوظ كاهن دير السيدة العذراء بجبل أرمنت، والقس ميخائيل شفيق كاهن عام مناطق شرق إسنا وخدام أسرة ابن الملك والقديس ابونا عبدالمسيح، وتناولت الندوة عدة أمور خاصة لتطوير سبل تقديم كافة الخدمات العامة، وتذليل العقبات لذوي الاحتياجات الخاصة .