شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: لا داعي للتخوف من اللقاح.. فعاليته تصل لـ86% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه لا يوجد أي داعي للتخوف من اللقاح الخاص بفيروس كورونا الذي تعاقدت عليه مصر، فهو يعد آمن ونسبة فعاليته كبيرة تصل إلى 86%.

وأضاف «حسني» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال على قناة «المحور»، ‏أن نهاية أزمة ‎فيروس كورونا هي اتباع كل الإجراءات الاحترازية الوقائية، مشيرًا إلى أنه سوف يستخدم اللقاح على نفسه على الفور بعد توفره من الدولة.