شكرا لقرائتكم خبر عن حملات نظافة مكبرة لرفع الأتربة والمخلفات بأحياء مدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مجلس مدينة الأقصر، حملات النظافة المكبرة، اليوم الأحد، التي استهدفت شوارع مدينة الأقصر بجميع قطاعاتها وداخل نطاق كل حي، ورفع أكثر من 500 متر فيها.

وقام رؤساء أحياء المطار وجنوب ووسط وشرق بقيادة حملات نظافة موسعة تضمنت غسل الأرصفة، ورفع القمامة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات.