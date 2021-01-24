شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مبنى «الحسنة» بشمال سيناء لمجابهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة الحسنة، بشمال سيناء، عن تطهير وتعقيم المصالح والمنشآت الحكومية والشوارع والميادين، لمجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه تم تعقيم جميع المكاتب في مبني ديوان عام الحسنة، وعددًا من المساجد والمصالح الحكومية والشوارع.

وأضاف عفش، أن ذلك ياتي ضمن خطة المجلس لتطهير وتعقيم المالح الحكومية بالتنسيق مع المديريات والادارات المعنية، لمجابهة فيروس كورونا، حرصا على صحة وسلامة جميع العاملين والمواطنين بمركز ومدينة الحسنه.