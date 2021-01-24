شكرا لقرائتكم خبر عن خروج وتعافي 7 حالات من «كورونا» بمستشفى الأقصر العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر، بخروج ٧ حالات تعافي وشفاء، من فيروس كورونا، بعد التأكد من سلبية المسحة والتحاليل التي أجريت لهم ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى ١٠٠ حالة، منذ بداية موجة كورونا الثانية بالمستشفى نهاية ديسمبر الماضي.

وأكد مدير مستشفى الأقصر، أنه يوجد في قسم العزل كافة الخدمات والإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، وله ممر خاص لحالات العزل، موضحا توافر كافة المستلزمات للمستشفي، مشيدا بالفريق الطبي الذي يشرف على علاج الحالات المعزولة.

وناشد الدكتور خلف عمر، المواطنين على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وغسل الأيدي بالمطهرات واستخدام المعقمات للحد من انتشار فيروس «كورونا»، مقدما شكره إلى المستشار مصطفي الهم، محافظ الأقصر، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة، على الدعم المستمر، وتوفير كافة المستلزمات للمستشفى.